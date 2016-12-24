Cloudflare

Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov'a bağlı özel komandoları Halep'i korumak amacıyla bölgeye gönderdi.

Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e gönderdi
Eklenme: 24 Aralık 2016, 16:16
Bu haber 10.372 kez okundu

Halep'i koruyacak askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov'un özel komandoları olacağı iddia edildi. Bir tabur askerin görevlerinin Halep olacaği bildirildi. Sözde Kadirova bağlı bu birlikler Halep şehrindeki düzeni koruyacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şorgu bu askerlerin Halep'in güvenliğini saplıyacağı ve zalim Esed milislerine yardımcı olacağını belirtti. Askerlerin Hımeymim pistine iniş yaptiği önümüzdeki günlerdeyse Halep'e sevk edileceği bildirildi.

Islah Haber

 
EtiketlerÇeçenistan'ın kukla lideri Ramazan KadirovKadirov'un özel komandolarıRusyaÇeçenistanSuriyeHalepRus komandolarıRusya Savunma Bakanı Sergey Şorgu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Suikast ile araları bozulmadı diye kudurdular!
  • Soylu: Suikastçi ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştık
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • Avrupalılar Erdoğan'a bizzat söylemiş: Siz Müslümansınız, sizi almayız
  • Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!
  • Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu
  • Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama
  • 1960 darbesinde yaptıklarını 15 Temmuz'da da yapacaklarmış
  • Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...
  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!Hindistan'daki 74 milyon dolarlık düğün ülkeyi karıştırdı!

Hindistan Maliye Bakanlığı, kızına 74 milyon dolarlık düğün yapan işadamı…

Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!Esed rejimi Türkmendağı'na saldırdı, Muhalifler püskürttü!

Suriye'de Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı…

Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!Halep için Rusya ve İran birbirine düştü!

Rusya ve İran, Halep’in kimin tarafından kontrol edileceğine dair anlaşmazlığa…

BM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilirBM uyardı: İdlib, Halep gibi olabilir

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü Ging, "İdlib'in daha şiddetli…

'İranlı milisler kızlara tecavüz etti''İranlı milisler kızlara tecavüz etti'

Halep kuşatması öncesinde İran’ın 5 binden fazla milis gücü getirdiğini…

Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladıRusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e yolladı

Rusya Savunma Bakanlığı Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov'a bağlı özel komandoları…

Rusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulunduRusya'ya bir şok daha! NATO Rus yetkilisi ölü bulundu

NATO Baş Denetçisi Rus Yves Chandelon Belçika'nın Andenne kentinde arabasında…

PKK'ya son uyarı: VururuzPKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini…

Almanya'da OHAL günleriAlmanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da…