Rusya, Kadirov'un özel komandolarını Halep'e gönderdi

Halep'i koruyacak askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov'un özel komandoları olacağı iddia edildi. Bir tabur askerin görevlerinin Halep olacaği bildirildi. Sözde Kadirova bağlı bu birlikler Halep şehrindeki düzeni koruyacak.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şorgu bu askerlerin Halep'in güvenliğini saplıyacağı ve zalim Esed milislerine yardımcı olacağını belirtti. Askerlerin Hımeymim pistine iniş yaptiği önümüzdeki günlerdeyse Halep'e sevk edileceği bildirildi.
Islah Haber