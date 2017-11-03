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Rusya ısrarını sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriyeliler arasında Soçi'de düzenlemeyi planladıkları ulusal diyalog kongresi için tüm taraflara davet gönderildiğini söyledi.

03 Kasım 2017 Cuma 15:36
Rusya ısrarını sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov vrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı yaptı.

Soçi kentinde Suriyeliler arasında düzenlemeyi planladıkları ulusal diyalog kongresiyle (Suriye Halkları Kongresi) ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, toplantıyla ilgili "tahminlerde" bulunmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Lavrov, ''Kongre için yurt dışındakiler de dahil Suriye muhalefetinin tüm temsilcilerine davetiye gönderildiğini'' belirtti.

Rus Bakan, kongrenin Birleşmiş Milletlerin 2254 sayılı kararının uygulanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu öne sürdü.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 30-31 Ekim'de düzenlenen 7. toplantıda Rusya, Türkiye ve İran'a Soçi'de Suriyeliler arasında ulusal diyalog kongresi toplamayı önermişti. Garantör ülkeler, konuyu değerlendirmeye karar vermişti. Toplantıya katılan kaynaklar, kongrenin yapılmasına henüz karar verilmediğini, bu konu üzerindeki görüş alışverişinin süreceğini ifade etmişti.

Muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Cenevre görüşmelerindeki temsil heyeti Müzakere Yüksek Komitesi (MYK), toplantıyı Rusya'nın tek taraflı girişimi olarak niteleyerek, katılmayacaklarını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler henüz toplantıya ilişkin açıklama yapmadı.

AA

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:36
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Rusya
  • ........1 sa önce
    Ne mal olduğunu belli rusya. kafiri dost edinmeyin ve verdikleri sözleri tutmazlar sözlerine inanıpta tetbirsiz davranmayın.Dilerim Allah c.c dan Rusya'ya azap edici helak edici bir azap versin.Bunu çoktan halep ve Suriye'nin diğer illerinde şehid ettikleri çocuk kadın yaşlılardan dolayı daha önce Çeçenistan'da yaptıklarından dolayı fazlası ile hak ediyorlar
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