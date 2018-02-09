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Rusya, Irak'tan haber beklediğini açıkladı

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksimov, Irak'ın Rusya'ya S-400 füze savunma sistemi almak için talepte bulunmasını beklediklerini söyledi.

09 Şubat 2018 Cuma 08:18
Rusya, Irak'tan haber beklediğini açıkladı

Rus basınına açıklamalarda bulunan Maksimov, "Irak tarafının Rus üretimi silahlar almak için yeni taleplerde bulunacağını umuyorum. S-400 füze savunma sistemleri de buna dahil. Irak'tan bu yönde talep geldiğinde değerlendireceğiz." dedi.

Rusya ve Irak arasındaki askeri-teknik işbirliği kapsamında Irak'a IŞİD'le mücadelede etkinliğini kanıtlayan çok sayıda askeri araç sevk edildiğini kaydeden Maksimov, "Bu araçlar arasında Mi-35 ve Mi-28 helikopterleri, Su-25 taarruz uçakları, Kornet-E tanksavar füzeleri ve diğer askeri teçhizat yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Irak ile askeri alandaki iletişimin sürdüğüne de dikkat çeken Maksimov, Iraklı askeri yetkililerin Rusya'daki askeri fuarlara katıldığını kaydetti. 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:18
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