Rusya: Irak’ta kitle imha silahı olduğuna da inanıyordunuz

Rusya'nın, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın başkan seçilmesine yardım etmek için siber saldırılar ile ABD'deki seçimlere müdahale ettiği sonucunun yer aldığı bir rapor Obama'ya sunuldu.



Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Puşkov, söz konusu raporla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dağ fare doğurdu: Rusya'ya yöneltilen tüm suçlamalar ‘inanca' ve varsayımlara dayanıyor. ABD aynı şekilde (Irak'ın eski lideri Saddam) Hüseyin'in de kitle imha silahına sahip olduğuna inanıyordu.”



IRAK İŞGALİ

ABD, Irak'ın işgalinde ana gerekçe olarak ülkede kitle imha silahları bulunduğu iddiasını kullanmıştı. Fakat bu iddia sonradan doğrulanmamıştı. Bu günlerde de ABD de bir çok gazeteci ve siyasetçi iddiaların yalan olduğunu ve dönemin iktidarının binlerce askeri Irak'ta harcadığını söylüyor.