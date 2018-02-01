Rusya İngiltere'nin zaafını ortaya çıkardı

Daily Mail'in İngiltere Savuma Bakanlığı'ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre bakanlık, geçen yıl filosundaki sıkışıklık nedeniyle hafif silahlı bir gemiyi Rus denizaltılarına refakat etmeye gönderdi.

Gazete, önleme faaliyetleri için genelde füze savunma sistemleriyle donatılmış devriye gemilerinin gönderildiğini ancak İngiltere'nin Ağustos 2017'de fiberglastan imal edilen Cattistock mayın avlama gemisini göndermek durumunda kaldığını yazdı.

Habere göre genelde önleme faaliyetleri hakkındaki bilgileri kamuoyuyla paylaşan İngiliz bakanlık, ülkenin gemilerinin yetersiz kaldığının ortaya çıkmasından çekinerek bu gelişmeyi gizli tutmayı tercih etti.