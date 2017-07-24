Rusya ilk kez tanıttı!.. Bakın nerede kullanılacak?

Arktika’da kullanılacak bu araçlar buzun kalınlığının ölçülmesine ve elde edilen verilere göre geminin istikametinin belirlenmesini sağlıyor.

Yaklaşık 300 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olan VRT-300 yaklaşık beş saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip. Saate yaklaşık 180 km hıza ulaşabilen insansız hava aracı dizel motorla çalışıyor.