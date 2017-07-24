Rusya ilk kez tanıttı!.. Bakın nerede kullanılacak?
Vertoletı Rossii holdingi MAKS-2017 fuarında ilk kez helikopter tarzında kutuplarda buz araştırmalarında kullanılmak için yaptığı insansız hava aracı VRT300’ü tanıttı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:27
Arktika’da kullanılacak bu araçlar buzun kalınlığının ölçülmesine ve elde edilen verilere göre geminin istikametinin belirlenmesini sağlıyor.
Yaklaşık 300 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olan VRT-300 yaklaşık beş saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip. Saate yaklaşık 180 km hıza ulaşabilen insansız hava aracı dizel motorla çalışıyor.