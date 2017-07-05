Rusya ilk defa o füzelerle vurdu!
Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki terör örgütü DEAŞ hedeflerini en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu açıkladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:56
Rusya, DEAŞ'ın Suriye'deki hedeflerini teknolojik silahları ile vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS'nin DEAŞ'in Hama ve Humus'taki hedeflerine ateş açtığını duyurdu.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Hama-Humus sınırında bulunan hedeflere düzenlenen bombardımanda üç büyük silah ve mühimmat deposuyla Hama'nın Akerbat kasabasındaki komuta merkezinin imha edildiğini belirtti.