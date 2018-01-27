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Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
27 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
AYRINTILAR GELİYOR
Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
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