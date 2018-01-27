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Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!

AYRINTILAR GELİYOR

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:34
  1. Sergey Lavrov
  2. Rusya
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
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