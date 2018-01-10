Rusya ile Türkiye arasında İdlib gerginliği!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bakanlığın Genelkurmay Başkanlığı ve MİT müsteşarına bir mektup gönderilerek, Türkiye'nin Suriye'deki sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Rus hava üssü Hmeymim’e saldıran insansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki bölgeden havalandıklarını duyurdu.

Krasnaya Zvezda gazetesinde yer alan haberde, “İnsansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısında yer alan Muazzar’dan havalandıkları tespit edildi” denildi.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ...

Rusya Savunma Bakanlığının Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’a mektup gönderdiğini belirten duyurusunda, “Belgede Ankara’nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi” denildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: İRAN VE RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bu durumu engellemesi gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve İran'ın Ankara büyükelçilerinin Esed rejiminin saldırıları nedeniyle dün bakanlığa çağrıldığı anımsatılan Çavuşoğlu, "Rejim şu an neyin peşinde? Türkiye'nin, Rusya ve İran'dan beklentisi nelerdir?" sorusunu üzerine, bir yıldan uzun süredir Suriye'de ateşkesi sağlamak, güven artırıcı adımlar atmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de sahadaki durumun karmaşık olması nedeniyle bazı ateşkes ihlallerini beklediklerini ancak son durumun bunun ötesine geçtiğini vurguladı.

"Kuşatılmış bölgeler var. Özellikle birçok kuşatılmış bölgede, İdlib'e doğru kanallar açıldı ki siviller de gelsin. Fakat bu arada bazı silahlı terör gruplarının da İdlib'e girmesi sağlandı." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İdlib bölgesinin sınırları belirlenirken, tren yolunun doğusunda kalan terör örgütlerinin batı İdlib'e, demir yolunun batısına geçmesi de sağlandı. Esasen terör örgütleriyle burada da mücadele edilirdi. Bu, şöyle bir soru işareti oluşturdu: Acaba bu grupların buraya gelmesiyle buralara da saldırı olur mu? Biz bunu gündeme getirdik. Rusya, İran, ABD ile, Fransa, Almanya, İngiltere ile. Eğer bir yerde bir terör örgütü varsa bu gruplar belirlenir, nerede olduğu belirlenir. Bugünkü sahada istihbari kaynaklarla ya da teknoloji ile bunlara yönelik dikkatli operasyonlar yapılır. Fakat burada gördüğünü durum, buradaki el Nusra ya da HTŞ dediğimiz grupların mevcudiyetini bahane olarak kullanıp sivillere ve ılımlı muhalefete saldırmak."

Çavuşoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateşkes gözlem görevi için İdlib'e yerleşmeye devam ettiğini ifade ederek "Biz buradaki terör gruplarının temizlenmesi için önerimizi herkesle paylaştık. 'O şehrin tamamını bombalayalım, yok edelim.' Böyle vahşi bir yöntem olmaz. Bunlar olacaksa Astana'yı neden başlattık? Soçi'yi neden konuşuyoruz? Cenevre'nin de bir anlamı olmaz." diye konuştu.

Rejimin garantörünün İran ve Rusya olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "İhlallere bakıyorsunuz yüzde 95'i rejim veya rejimi destekleyen gruplar tarafından. Amaç ne? Bu süreçten faydalanarak rejimin ılımlı muhalefeti, sivilleri yok etmesi mi?" dedi.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı." ifadesini kullandı.

"Eğer buradaki amaç bu saldırılarla bazı gönülsüz muhalif grupların Soçi'ye gitmesini sağlamaksa, o da ters teper." diyen Çavuşoğlu, Soçi'de sivil kanadın katılımıyla yapılacak görüşmelerden sonuç alınması için çatışmaların durması gerektiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ederek, basın mensuplarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam etmeyi diledi.

Dışişleri Bakanı'nın sözlerini uluslararası haber ajansı Reuters 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.