Rusya ile Türkiye arasında İdlib gerginliği!

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bakanlığın Genelkurmay Başkanlığı ve MİT müsteşarına bir mektup gönderilerek, Türkiye'nin Suriye'deki sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.



Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Rus hava üssü Hmeymim’e saldıran insansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki bölgeden havalandıklarını duyurdu.



Krasnaya Zvezda gazetesinde yer alan haberde, “İnsansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısında yer alan Muazzar’dan havalandıkları tespit edildi” denildi.

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİ...



Rusya Savunma Bakanlığının Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’a mektup gönderdiğini belirten duyurusunda, “Belgede Ankara’nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi” denildi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: İRAN VE RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ

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TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN BÜYÜKELÇİLERİNİ ÇAĞIRMIŞTI

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