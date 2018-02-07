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Rusya ile Suudi Arabistan imzaları attı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri ve teknik iş birliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Suudi Arabistan’la S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatına yönelik belgelerin imzalandığını söyledi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 14:06
Rusya ile Suudi Arabistan imzaları attı!

Kommersant gazetesine konuşan Vladimir Kojin "Suudi Arabistan'la görüşmeler zorlu geçti, ancak belgeler imzalandı. Her şey hazır, her konuda mutabık kalındı. Sevkiyatlara başlayacağız. Umarım en yakın zamanda bitiririz" dedi.

Kojin, görüşmelerin zorlu geçmesinin nedenini de şöyle açıkladı: "Partnerlerimiz sevkiyatlar ve teknoloji transferinin çok hızlı olmasını istiyor. Ancak bu alanda yeterince deneyimimiz var, partnerimizin potansiyelini değerlendirerek aşama aşama ilerlemeyi teklif ediyoruz. Bu karmaşık bir süreç, bu nedenle acele etmememiz gerektiğini belirtiyoruz."

Kojin, Riyad'la başka anlaşmalar, Rus hafif silahlarının sevkiyatı ve Suudi Arabistan topraklarında hafif silah üretiminin yapılmasına için görüştüklerini de aktardı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 14:06
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Vladimir Kojin

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  • okan oymakokan oymak2 sa önce
    AMERİKA YOKSA RUSYADAN ALIRIZ BU KADAR BASİT
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