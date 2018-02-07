Rusya ile Suudi Arabistan imzaları attı!

Kommersant gazetesine konuşan Vladimir Kojin "Suudi Arabistan'la görüşmeler zorlu geçti, ancak belgeler imzalandı. Her şey hazır, her konuda mutabık kalındı. Sevkiyatlara başlayacağız. Umarım en yakın zamanda bitiririz" dedi.

Kojin, görüşmelerin zorlu geçmesinin nedenini de şöyle açıkladı: "Partnerlerimiz sevkiyatlar ve teknoloji transferinin çok hızlı olmasını istiyor. Ancak bu alanda yeterince deneyimimiz var, partnerimizin potansiyelini değerlendirerek aşama aşama ilerlemeyi teklif ediyoruz. Bu karmaşık bir süreç, bu nedenle acele etmememiz gerektiğini belirtiyoruz."

Kojin, Riyad'la başka anlaşmalar, Rus hafif silahlarının sevkiyatı ve Suudi Arabistan topraklarında hafif silah üretiminin yapılmasına için görüştüklerini de aktardı.