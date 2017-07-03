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Rusya ile sıcak temas sürüyor

Türkiye ve Rusya arasında uçak krizinden sonra yaşanan yakınlaşma devam ediyor.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:13
Rusya ile sıcak temas sürüyor

Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu kabul etti. Tarabya Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmede Rus füze savunma sistemi, Suriye’deki gelişmeler ve ikili ticari faaliyetlerin gündeme geldiği belirtildi.

 

 

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 07:13
  1. Rusya ile sıcak temas sürüyor
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