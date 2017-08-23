Rusya ile S-400 anlaşması imzalandı

MOSKOVA - İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, “Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleri için imzaların atıldığını açıklamıştı.