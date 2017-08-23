Rusya ile S-400 anlaşması imzalandı
Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi” dedi. Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
MOSKOVA - İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, “Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz” yorumunu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleri için imzaların atıldığını açıklamıştı.