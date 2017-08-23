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Rusya ile S-400 anlaşması imzalandı

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 füze savunma sistemleri için gerekli sözleşmenin imzalandığını belirterek, “Ancak söz konusu sözleşme henüz yürürlüğe girmedi” dedi. Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miheyev, S-400 füze savunma sistemlerine ilişkin Türkiye ve Rusya arasındaki istişarelerin devam ettiğini belirtti.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
Rusya ile S-400 anlaşması imzalandı

MOSKOVA İki ülke arasında S-400’lerin teminine ilişkin sözleşmenin imzalandığına işaret eden Miheyev, “Ancak sözleşme henüz yürürlüğe girmedi. Bazı teknik detaylar üzerinde çalışıyoruz” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Rusya’dan alınacak S-400 füze savunma sistemleri için imzaların atıldığını açıklamıştı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
  1. S-400 füze savunma sistemleri
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Rusya
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Füzeler, Bir An Önce Türkiye ' ye Gelmelidir.
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