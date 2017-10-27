Rusya ile kriz çözüldü... 1 Kasım'da başlıyor...

Yayınlanan kararnameye göre Rus hükümeti, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türk domatesi ithalatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasını onayladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2016 tarihli Rusya'ya Türkiye menşeli tarım ürünlerinin, hammaddelerin ve gıda maddelerinin girişini yasaklayan listede yapılan değişiklikle, Türkiye'den Rusya Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği miktarlarda taze veya dondurulmuş domates ithalatına ilişkin yasak kaldırılmıştır" dendi.

Dün yürürlüğe giren kararnamede, Türkiye'den domates ithalatına 1 Kasım'dan itibaren başlanacağı da vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, daha önce yaptığı açıklamada 4 şirketten domates ithal etmeyi planladıklarını söylemişti.

Rusya'nın domates ithalatını yalnızca 4 firmadan yapacak olmasına karşı olduklarını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu konuda siyasi baskı olduğunu ifade etmişti.