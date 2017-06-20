Rusya ile ilişkilere yönelik bir planı mı var?

BuzzFeed sitesindeki gizli bir belgeye dayandırılan habere göre, Tillerson'ın Rusya ile ilişkileri geliştirmeye yönelik, 3 maddelik bir plan hazırladı.



Moskova'nın, ‘ABD'ye yönelik saldırgan eylemlerinden' kaçınma konusunda ikna edilmesi gerektiğini içeren ilk maddede, Washington'ın bu gibi eylemlere karşı misilleme yapacağının da açıklığa kavuşturulması vurgusu yapılıyor.

İkinci maddede ise ABD'nin stratejik olarak ilgilendiği, Suriye krizi, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve siber güvenlik gibi konularda çalışma gerçekleştirilmesi teklif ediliyor.

Çin'in Kuzey Kore'den kömür ithalatını durdurmasının ardından Moskova'nın, Pyongyang'la olan ticaret hacmini arttırmamasını isteyen Tillerson, DEAŞ'le mücadelede Rusya ile daha fazla koordine olunmasını umuyor.

Üçüncü maddede de Rusya ile stratejik istikrarın korunmasının önemli olduğuna dikkat çekiliyor.