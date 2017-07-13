Rusya ile anlaşma tamam! S-400 füzeleri geliyor

İzvestiya ajansında yer alan haberde, Türkiye'nin Rusya ile füze savunma sisteminin sevkiyatına ilişkin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

S400'LER TAMAM

S-400 füze savunma sistemini satın almak için 2.5 milyar dolar ödeyeceği bildirilen haberde, Türkiye ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelerin sürdüğü füze sistemi anlaşmasının ayrıntıları ise açıklanmadı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin, Türkiye'nin Rusya'nın en gelişmiş füze savunma sistemini elde etmek için ödeme yapmayı kabul ettiği bildirilmişti.