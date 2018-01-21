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Rusya ile ABD arasında flaş Suriye görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yaptıkları telefon konuşmasında Suriye’nin kuzeyinde istikrarın sağlanması konusunu görüştüler.

21 Ocak 2018 Pazar 10:17
Rusya ile ABD arasında flaş Suriye görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telefon konuşmasının Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

''Suriye’deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi’de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu’nun buna temel oluşturacağı belirtildi.''

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 10:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    ABD cambazabak oyununu Türkiyeye yutturamayınca düğmeye bastık... Lavrov'un gocunmasına gerek yok!
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