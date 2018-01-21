Rusya ile ABD arasında flaş Suriye görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, telefon konuşmasının Amerika tarafının inisiyatifi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

''Suriye’deki durum görüşüldü. Özellikle ülkenin kuzeyinde istikrarın sağlanması ve BM gözetimi altında barış sürecinin ilerletilmesine değinildi ve Soçi’de gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyaloğu’nun buna temel oluşturacağı belirtildi.''