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Rusya İdlib'i yok ediyor!

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalında bulunan sivil yerleşim birimlerine yönelik hava saldırılarını çoğalttığı bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:02
Rusya İdlib'i yok ediyor!

Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalında bulunan sivil yerleşim birimlerine yönelik hava saldırılarını çoğalttığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'in güney kırsalındaki Maret Numan beldesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Rus savaş uçaklarının beldeye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran bölge kaynakları, çıkan yangınlar sebebiyle sivillerin cesetlerinin yandığını ifade ediyor.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının beldedeki sivil yerleşim birimlerine yönelik en az 16 hava saldırısı gerçekleştirdiği ifade edilirken, yıkılan binaların eknazı altındaki sivillerin kurtarılması çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

mepanews

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:02
  1. Rusya
  2. İdlib

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