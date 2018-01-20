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Rusya haber ajansı duyurdu: Rus askerleri...

Rusya Haber Ajansı Afrin'deki Rus güçlerinin başka bir bölgeye konuşlandırıldığını duyurdu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:43
Rusya haber ajansı duyurdu: Rus askerleri...

AYRINTILAR GELİYOR

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:43
  1. Rusya
  2. Afrin
  • IkraIkra39 dk önce
    Isterse gitmesinler..."dikkat her an bomba düşebilir " yazısını astık biz!!
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