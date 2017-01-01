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Rusya göre FETÖ’cüler CIA casusu

Rusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan Ertuğ, Rusya'nın FETÖ mensuplarına CIA adına çalışan ajanlar olarak baktığını açıkladı.

Rusya göre FETÖ’cüler CIA casusu
Eklenme: 01 Ocak 2017, 13:08
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Rusya uzmanı eski MİT görevlisi Cemal Alparslan Ertuğ, Rusya'nın FETÖ mensuplarına adına çalışan ajanlar olarak baktığını açıkladı.

Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ardından Putin'in FETÖ tehlikesini daha iyi gördüğünü söyleyen Ertuğ, Putin'in bu suikastın perde arasında CIA'nın olduğunu düşündüğü ve bu cinayetin intikamını alacağını düşündüğünü belirtti. Ertuğ SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu:

SUİKAST AMACINA ULAŞAMADI

FETÖ'nün Rusya yapılanmasını anlatır mısınız?

FETÖ'nün Rusya'da şu anda yapılanması yok. Daha önce vardı. Bu konuda en erken farkına varan Rusya oldu ve bu okullar kapatıldı. Tüm öğretmenler de sınırdışı edildi, hatta bazı öğretmenlerin sınırdışı kaşelerinin altında gerekçe olarak CIA hesabına casusluk yaptıkları notu düşüldü.

Rus Büyükelçisi FETÖ'cü çevik kuvvet mensubu polis tarafından öldürüldü. Daha önceden de Rus uçağının düşürülmesinde de bir FETÖ parmağı olduğunu söylemiştiniz...

Ben senelerdir FETÖ'nün bir sahte bayrak operasyonu olduğunu söyledim. Bu sahte bayrağın arkasında çok açık ABD derin devleti görünüyor. Fakat Amerikan derin devletinin de bir kanadı.

Yani BOP'u yapmak isteyen, Ortadoğu'daki Müslüman devletlerin içine kan ve ateş saçmak isteyen kliğin kontrolündeki bir sahte bayrak operasyonudur. Büyükelçinin öldürülmesi olayıyla bu uçağın düşürülmesi olayı arasından hiçbir fark yok.

Başarıya ulaşabildiler mi?

Hepimiz de gördük ki başarıya ulaşamadılar. Putin cinayetin arkasındaki gerçek suçluyu gördü ve bugün Türkiye Rusya ilişkileri çok daha sıkı hale gelmiştir.

PUTİN GEREĞİNİ YAPAR

Rusya'nın FETÖ'ye yönelik ne gibi yaptırımları olur?

Trump sözlerini tutarsa CIA'da her akşam içtikleri viskinin içine iki damla Ortadoğulu çocuk kanı koymaktan zevk alan alçak sürüsü evde oturmak zorunda kalacak. O nedenle de giderayak son bir hamle yaptılar ve çok problemli bir ilişki yumağını Donald Trump'ın kucağına bırakmaya çalıştılar.

Şimdi bunu Rus gizli servisi görüyor, Putin ve Rus gizli servisi bu tehlikenin devam etmesine izin vermeyeceklerdir. Putin gereğini yapacaktır.

Bu polis memuru gibi başka uyuyan hücreler de olabilir mi?

Ben bu polis memurunun uyuyan bir hücrenin mensubu olduğunu zannetmiyorum. Bu polis memurunun, 15 Temmuz'dan sonra da faal bir şekilde ilişki içinde olduğu bir yapı olduğunu düşünüyorum.

RUSLAR MİSİLLEME YAPACAKTIR

Ruslar FETÖ izini tespit ettiği zaman CIA ile karşı karşıya gelir mi?

O izi gördüler ki "Putin cinayetin arkasındaki gücü biliyorum" dedi. Bunlar zaten karşı karşıya geldiler. Özellikle Suriye ve Ortadoğu'da kimlerin parmağı olduğu konusunda Rusya'nın çok ciddi çalışmaları var,

Rus gizli servisi intikam alır mı? Nasıl karşılık verir? "

''Onlar bizim elçimizi öldürdü, biz de bir Amerikan elçisi öldürelim." Böyle bir intikam tarzı olmaz. Ama öyle bir iş yapacaklardır ki CIA'da oturanlar "Keşke 20 elçimizi vursalardı da bunu yapmasalardı" diyecektir. Mesela Ukrayna'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde kimsenin aklına gelmeyecek biçimde bir cevap verirler.

DOLMABAHÇE'DE KARTVİZİT BIRAKTILAR

FETÖ'nün uyuyan hücreleri ne gibi suikastlar yapabilir? 

Örgütün gücü zayıfladıkça eylem tarzı değişir. İşte mesela PKK yola mayın döşüyor, bombalı araçla saldırıyor. Bundan sonra sadece FETÖ'den değil, diğer terör örgütlerinden de suikast tarzı eylemler beklemeliyiz.

Çünkü mesela PKK-PYD'nin ve FETÖ'nün küratörü Langley'deki insanlardır. Bunu nereden uyduruyorsun derseniz, ilk defa kartvizit koydular.

Nasıl kartvizit koydular? 
Dolmabahçe saldırısında kullanılan patlayıcı TNT PETN RDX karışımıdır. Ordu envanteri dışında hiçbir yerde yoktur. Laboratuarda yapamazsınız.

Hatta RDX'in kimyasal formülü gizlidir. Bunlar sadece NATO ordularının cephaneliklerinde vardır. Bunu Suriye'den gelen bir katile vererek insanlarımızın şehit ettirilmesi, kartvizit anlamına geliyor.

Kaynak: Sabah

 
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