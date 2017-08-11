Rusya: Gerilim savaşa dönüşebilir

Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde katıldığı bir forumda konuşan Lavrov, "Kuzey Kore, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamıştı ancak daha sonra bu anlaşmadan çekildi. Bugün ise Pyongyang yönetimi, nükleer silah üretmek için tüm meşru haklara sahip olduğunu söylüyor. Ancak Rusya'nın tutumunu biliyorsunuz. Biz, nükleer bir Kuzey Kore'yi kabul etmiyoruz" dedi.

'RUSYA VE ÇİN, KRİZİN DERİNLEŞMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN BİR DİZİ ÖNERİ SUNDU'

Lavrov, Rusya ve Çin'in, krizin çok sayıda insani kayba yol açacak şekilde derinleşmesinin önüne geçmek için bir dizi öneri sunduğunu da kaydetti.

Öte yandan Lavrov, ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilimin kapsamlı bir savaşa dönüşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

'TARAFLARIN TEHDİTLERİ SONA ERMİYOR'

Rus bakan şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle söylemlere bakıldığında, risk çok yüksek. Güç kullanmayla ilgili doğrudan tehditler söz konusu. ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin eylemlerinin çok sayıda sivil kayıpla sonlanacağını söyledi. Ayrıca Kuzey Kore'ye önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiğine dair açıklamalar ile Pyongyang'ın Guam'ı ve ABD askeri üssünü vurma tehditleri sona ermiyor. Dolayısıyla bu bizi elbette çok endişelendiriyor."

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer silah arayışını durdurması gerektiğini belirterek, "Bizim eylemlerimiz Kuzey Kore'nin eylemlerine üstün gelmeye devam edecek ve Kuzey Kore başlattığı her silah yarışını veya çatışmayı kaybedecektir" demişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.

'DAHA GÜÇLÜ VE AKILLI OLAN İLK ADIMI ATMALI'

Lavrov, Washington ve Pyongyang arasından daha güçlü ve akıllı olanın krizi sonlandırmak için adım atması gerektiğini de vurguladı.