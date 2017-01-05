Rusya Filipinlere modern silah satmak istiyor

Rusy Büyükelçi İgor Hovayev, Moskova'nın Filipinler'e uçak ve denizaltılar da dahil olmak üzere modern silahlar satmak istediğini söyledi.

Rusya Filipinlere modern silah satmak istiyor
Eklenme: 05 Ocak 2017, 04:58
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Ortak tatbikat için Filipinler'e giden Rusya Donanması'na ait Amiral Tributs destroyerinde basın toplantısı düzenleyen Hovayev, "Hafif silah, uçak, helikopter, denizaltı ve çeşitli silahları sevk etmeye hazırız. Kullanılmış değil, en gelişmiş silahları göndermek istiyoruz" dedi.

Hovayev, Rusya'nın Filipinler'e silah tedarikinde uluslararası hukuka uygun hareket edeceğinin de altını çizdi.

ABD İLE SİLAH ANLAŞMASINI İPTAL ETMİŞTİ

ABD ile yapılan silah anlaşmasını iptal eden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dünyayı daha barışçıl bir yer haline getirmek için 'yeni dostları' Rusya ve Çin ile işbirliği yapacağını vurgulamıştı

 

 
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