Rusya: Erdoğan kalben dostumuz değil ama..

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus siyasi uzman Sergey Şelin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'nın önemli partneri olduğunu belirterek, "Türkiye'yi öylesine göz ardı edemezsiniz" dedi.
"KALBEN DOSTUMUZ DEĞİL AMA..."
Rus basınına 2016 yılının önemli olaylarını değerlendiren uzman, "Rusya'nın 1 yıl önce Erdoğan'la nihai şekilde arası bozulmuştu. Bugün Erdoğan, kalben dostumuz değil. Ama Erdoğan Rusya'nın önemli partneri. Çünkü hayat şunu gösterdi: Türkiye'yi öylesine göz ardı edemesiniz, bu mümkün değil. Türkiye bölgede çok güçlü ve etkili ülke. Özellikle Rusya'nın katıldığı Suriye ihtilafında. Türkiye ile Suriye topraklarındaki nüfuz bölgesinin paylaşımını yapmalıyız. Şunu anlamak lazım: 2016 yılının sonlarında oluşan Rus-Türk-İran planı, Suriye'de nüfuz bölgesinin bölüşümünü öngörüyor." açıklamasında bulundu