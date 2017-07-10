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Rusya Enerji Bakanı Novak: Herhangi bir pürüz yok

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Katar ve bazıArap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Söz konusu krize bağlı olarak OPEC'inpetrol üretimini azaltma anlaşmasında herhangi bir pürüz veya anlaşmazlıköngörmüyoruz." dedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:09
Rusya Enerji Bakanı Novak: Herhangi bir pürüz yok

Novak, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22.  Dünya Petrol Kongresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alexander Novak, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizle ilgili  bir soru üzerine, "Söz konusu krize bağlı olarak OPEC'in petrol üretimini azaltma anlaşmasında herhangi bir pürüz veya anlaşmazlık öngörmüyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

Katarlı mevkidaşıyla bugün görüştüğünü dile getiren Novak, "Bugün bu  konuyu istişare etme şansımız oldu. Kendisi de Katar’ın aralık ayında üzerine  aldığı sorumlulukları sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti."  dedi.

Akkuyu ve Türk Akımı projelerinde değişiklik yok

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'ya ilişkin Türk yetkililerle  görüştüklerini belirten Novak, "Akkuyu nükleer santralinin ilk ünitesinin 2023  yılında işletmeye alınmasını planlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun  100. yıl dönümünde işletmeye alınması için uğraş veriyoruz." ifadelerini  kullandı.

Novak ayrıca Türk Akımı projesinin deniz kısmının inşasında 50  kilometrenin tamamlandığını kaydederek "Türkiye yakında, projenin çıkış  noktalarına ilişkin gerekli belgeleri Rus tarafına verecek." diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:09
  1. Anadolu Ajansı
  2. Türkiye Cumhuriyeti
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