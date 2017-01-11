Rusya endişeli, Trump için gün sayılıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık süresinden kalan son 9 gün içinde yapabileceklerinden endişelendiğini açıkladı.

Yeni ABD hükümeti, seçilen Başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta koltuğa oturmasıyla resmen çalışmalarına başlayacak. Ancak Ruslar, geriye kalan 9 günde çok şeyin değişebileceğini düşünüyor.

Tanrı dünyayı 7 günde yaratmış. Obama'nın onu yıkmak için 2 günü daha var

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, resmi Facebook hesabından şu mesajı yayınladı:

"Her gün Washington'dan gelen haberleri okuyorum: İşte Rusya'ya yeni yaptırımlar, Suriye militanlarına omuzdan ateşlemeli füzelerin verilmesi, dışişlerinin tüm alanlarında tamamen mantıksız ancak zarar verici yaptıkları. Tanrı dünyayı 7 günde yaratmış. Obama'nın onu yıkmak için artı 2 günü daha var."

Yaptırımlar uygulandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD Maliye Bakanlığı, ''Magnitskiy Kararnamesine'' dayanarak Rusya Soruşturma komitesi başkanı Aleksandr Bastrıkin ve milletvekili Andrey Lugovoy dahil olmak üzere 5 Rus vatandaşına yaptırım uyguladı.

30 Aralık 2016 tarihinde ABD, ''seçimlere karışması'' ve ''Rusya'da çalışan ABD diplomatlarına yapılan baskı'' için Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Askeri İstihbarat Servisi dahil olmak üzere Rusya'nın 8 teşkilatına da yaptırımlar uyguladı.

Silah kısıtlamasını kaldırdı

Aralık ayının başında Barack Obama, ABD'nin Suriye'deki müttefiklerine silah teslimatları için kısıtlamaları kaldırdı.