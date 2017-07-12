Rusya elçiliği Yeni Akit'i KGB ajanlarına hedef gösterdi!

Çeçenistan bağımsızlık mücadelesinin efsane lideri Şamil Basayev hakkındaki haberlerden Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği rahatsız oldu. Rusya'nın resmi basın organı olan 'tr.sputnik' adresi üzerinden yapılan açıklamada kurumumuz adeta hedef gösterildi.

İLK ŞÜPHELİ RUSYA ELÇİLİĞİDİR

Bilindiği üzere Rus basın organları yurtdışına yönelik yaptıkları yayınlarda Rus gizli servisi KGB'ye kişi ve kurumları hedef gösteren haberlere imza attığı daha önce bir çok kez ortaya çıkmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından kurumumuz ve çalışanlarına yönelik oluşabilecek herhangi bir saldırının ilk şüphelisi Rusya Ankara Büyükelçiliği'dir.

RUSYA DEVLET BAŞKANI BORİS YELTSİN, BASAYEV'İ MAKAMINDA AĞIRLADI

Terörist olarak lanse edilen Şamil Basayev'in dönemin Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'le olan görüşmesi kendisinin asker ve bir siyesetçi olduğu gerçeğini ortaya koymaya yeterken Rusya Ankara Büyükelçiliği'nin böyle bir tutum sergilemesi şaşkınlıkla karşılandı.

HEDEF GÖSTEREYİM DERKEN SAÇMALADILAR

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Aleksandr Leşukov, "Yeni Akit'in, çok sayıda kişinin ölümünden sorumlu teröristi öven yazısı üzücü. Üst düzeydeki Rus-Türk ilişkilerine uymayan Rusya karşıtı yeni yazıdan dolayı üzgünüz. Bu arada Türkiye'nin en popüler gazeteleri arasında yer almayan Yeni Akit gazetesinin Rusya karşıt yayın politikası iyi biliniyor. Terörizmin her tezahürünü ve terörist yapıların üyelerinin övülmesini kabul edilemez olarak sayıyoruz" açıklamasında bulundu. Söz konusu açıklamada yer alan 'Bu arada Türkiye'nin en popüler gazeteleri arasında yer almayan Yeni Akit gazetesi' ifadesi elçiliğin hedef göstermek için nasıl bocaladığını göstermeye yetti.