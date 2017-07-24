Rusya duyurdu! Türkiye sınırında silahlar susuyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinin ardından ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de de çatışmasızlık bölgesi planının kabul edildiğini açıkladı.



Türkiye, Rusya ve İran, Mayıs ayında iç savaş ülkesindeki dört ayrı noktada çatışmasızlık anlaşmasına imza atmıştı.



Türkiye sınırında yer alan İdlib, rejim muhaliflerinin kontrolü altında. Aralık 2016'da Halep'ten tahliye edilen silahlı muhalifler ve aileleri İdlib'e getirilmişti.



Suriye ordusu, Doğu Guta'daki operasyonlarını Cumartesi günü yerel saatle 12.00'de durdurduğunu açıklamıştı.