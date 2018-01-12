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Rusya duyurdu: Tümü etkisiz hale getirildi

Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupları etkisiz hale getirdiği iddia edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 18:47
Rusya duyurdu: Tümü etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Aralık 2017’de Hmeymim Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenleyen militanların İdlib’in batı sınırına yakın bir bölgede tespit edildikleri belirtildi.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER'

Bölgede militanlara ait bir insansız hava aracı (İHA) deposunun da tespit edildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, “Suriye’deki Rus Özel Kuvvetlerinin (Spetsnaz) operasyonuyla İHA deposu yok edilirken, Hmeymim Üssü'ne havan topu saldırısı düzenleyen militan grupların tümü etkisiz hale getirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve Türk ordusu olmadığına eminim.” demişti.

RUSYA'YA SALDIRILAR

Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın, Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim Üssü'ne "muhalif gruplar" tarafından 31 Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi" adlı bir grup üstlenmişti.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:47
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