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Rusya duyurdu... Bin 700'den fazla isim var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Soçi’de 29-30 Ocak’ta gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin katılımcı listesinde yaklaşık 1700’den fazla ismin yer aldığını söyledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:35
Rusya duyurdu... Bin 700'den fazla isim var

Russia Today’e (RT) konuşan Lavrov “Uzun bir liste hazırlandı. Listeyi onaylamak için şu anda Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye ve İran’la görüşüyoruz. Listede siyasi süreci teşvik etmek amacıyla 1700’den fazla isim var” ifadelerini kullandı.

Listede şeyhler ve aşiret liderlerinin de yer aldığını belirten Lavrov “Bu kişiler askeri eylemlerde yer almamış olsa bile, bu topraklarda yaşıyorlar ve onlar da yeni Suriye anayasasının nasıl olması gerektiği ile ilgileniyorlar. Cenevre’ye gelen müzakereciler arasında temsil edilmemişlerdi” dedi.

Kongre’nin Cenevre sürecinin önüne geçmeyi değil, yeni anayasa hazırlığında yurtlarından uzakta yaşayanların, tüm Suriyelilerin maksimum düzeyde temsil edilmesini amaçladığını ifade eden Lavrov ayrıca “Yeni anayasanın BM çerçevesinde oluşturulmasını aktif bir şekilde destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:35
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