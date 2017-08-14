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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Felaket olabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore’de krizin askeri yollardan çözülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bildirdi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Felaket olabilir

Zaharova “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Durum potansiyel çatışmaya çok yakın. Eğer gerçekten güç kullanılırsa durum felakete neden olabilir” dedi ve şunları ekledi:

"ABD bu çatışmanın sonuçlarının ve bu durumun bölgedeki tüm ülkeleri hatta bölge dışını da etkileyeceğinin henüz farkında değil. Senatörler kamuoyunu sakinleştirirken, ABD’deki insanlara bir şey olmayacağını Kuzey Kore ile birlikte diğer ülkelerin zarar göreceğini söylüyorlar. Güney Kore’yi kastettiklerini düşünüyorum.”

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
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