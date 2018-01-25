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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan flaş açıklama

Rus Dışişleri: Kürtleri Türkiye'yle konuşuyoruz, Suriye'deki siyasal sürece katılımları için her şeyi yapıyoruz

25 Ocak 2018 Perşembe 16:47
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kürt sorununu Türkiye'yle tartışmayı sürdürdüklerini belirtip Kürtlerin Suriye'deki siyasal sürece katılmasını sağlamak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Zaharova ayrıca, Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu kongreye Kürtlerin davet edildiğini de tekrarladı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 16:47
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