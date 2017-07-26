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Rusya Destek olduğumuz iddiaları yalan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Afganistan’daki Taliban'a destek olduğuna dair iddiaları yalanladı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:25
Rusya Destek olduğumuz iddiaları yalan

'Govorit Moskva' radyosuna konuşan Zaharova, CNN'in Moskova'nın Afganistan'daki Taliban'ı silahlandırdığına yönelik iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zaharova, "ABD medya kuruluşlarında Rusya'nın Afganistan'daki Taliban militanlarını silahlandırdığı konusunda dezenformasyon kampanyası yürütüldüğü birçok kez açıklanmıştı. ABD'nin ilgili çevrelerinin oyununda CNN, güvenilir bir propaganda aracı" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, CNN bugün menşei bilinmeyen Kalaşnikov, keskin nişancı tüfekleriyle ve ağır makineli tüfeklerle silahlanmış Taliban mensuplarının fotoğraflarını yayınladı. Yazıda, Taliban mensuplarının İran ve Tacikistan sınırı üzerinden Rusya'dan silah aldıkları iddia edildi.

Öte yandan silah sevkiyatlarının arkasında Moskova'nın olduğuna dair kesin kanıtların olmadığı da ifade edildi.

ABD'nin, günden güne güç kazanan Taliban'a karşı Rusya kartını oynamak istediği yorumları yapılıyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:25
  1. Zaharova
  2. ABD
  3. CNN
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