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Rusya: Derdi DEAŞ değil para

Rusya, ABD'nin Esed rejimi yanlısı güçlere saldırısına tepki gösterdi.

09 Şubat 2018 Cuma 09:41
Rusya: Derdi DEAŞ değil para

Rusya, ABD'nin, Suriye'de rejim yanlısı güçlere yönelik saldırısıyla, DEAŞ'le mücadeleden ziyade ülkenin ekonomik varlıklarını ele geçirmeyi amaçladığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığından, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Suriye'de rejim yanlısı güçlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye’de rejim yanlısı güçlerin, Deyrizor’da bulunan El İzba'nın petrol rafinerisinin bulunduğu bölgede “gözlem ve araştırma görevi” yürütürken ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından havan topları ve ardından helikopterle saldırıya uğradıklarının öne sürüldüğü açıklamada, “Rejim yanlısı güçler, görev hakkında Rus birimlerine haber vermedi.” ifadesi kullanıldı.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alana DEAŞ hakim.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 09:41
  1. PYD/PKK
  2. Rusya
  3. ABD

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