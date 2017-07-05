Rusya, terör örgütü DAEŞ'i 'en yeni' füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki terör örgütü DAEŞ hedeflerini en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, Hama-Humus sınırında bulunan hedeflere düzenlenen bombardımanda üç büyük silah ve mühimmat deposuyla Hama'nın Akerbat kasabasındaki komuta merkezinin imha edildiğini belirtti.

"ATIMLAR YAKLAŞIK BİN KİLOMETRE MESAFEDEN YAPILDI"

Rus haber ajansı Sputnik'ye yer alan habere göre, söz konusu noktaların imha edildiğinin objektif izleme verileriyle teyit edildiğini de belirten bakanlık, atımların yaklaşık bin kilometre mesafeden en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle yapıldığını vurguladı.

"TU-95MS'LER GÖREVLERİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA ÜSLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Bakanlık, Rusya'daki üslerinden havalanan ve Hmeymim üssündeki Su-30 savaş uçakları tarafından hava koruması sağlanan tüm Tu-95MS'lerin görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü belirtti.