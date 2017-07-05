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Rusya, terör örgütü DAEŞ'i 'en yeni' füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki terör örgütü DAEŞ hedeflerini en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu duyurdu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
Rusya, terör örgütü DAEŞ'i 'en yeni' füzeleriyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının Suriye'deki terör örgütü DAEŞ hedeflerini en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

Bakanlık, Hama-Humus sınırında bulunan hedeflere düzenlenen bombardımanda üç büyük silah ve mühimmat deposuyla Hama'nın Akerbat kasabasındaki komuta merkezinin imha edildiğini belirtti.

"ATIMLAR YAKLAŞIK BİN KİLOMETRE MESAFEDEN YAPILDI"

Rus haber ajansı Sputnik'ye yer alan habere göre, söz konusu noktaların imha edildiğinin objektif izleme verileriyle teyit edildiğini de belirten bakanlık, atımların yaklaşık bin kilometre mesafeden en yeni X-101 tipi kruz füzeleriyle yapıldığını vurguladı.

"TU-95MS'LER GÖREVLERİNİ TAMAMLADIKTAN SONRA ÜSLERİNE GERİ DÖNDÜ"

Bakanlık, Rusya'daki üslerinden havalanan ve Hmeymim üssündeki Su-30 savaş uçakları tarafından hava koruması sağlanan tüm Tu-95MS'lerin görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:07
  1. rusya ışid
  2. rusya daeş
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  • ayyıldızayyıldız20 dk önce
    bizim kendini kominist zaneden kapitalizminköleleri ülkemin gelişmemesi için elerinden geleni yaptıar allah hırıstiyan alemine nasipetsin sizi orada onlara yapasınız burada yaptıklarınızı amin
  • has kelamhas kelam28 dk önce
    emre uslu isimli alçak.diyorsun ki rte rejimini tanıyorsam yürüyüşe Kocaeli İstanbul da saldıracak diyorsun.ey alçak işbirlikçi vatan haini, embesil,sefil yaratık.neden ankarada boşuna demedin de Kocaeli istanbulfa dedin.çünkü kardinal fetö planlıyor bu işleriHani HAÇLININ ÜLKRNİZİ İŞGAL ETMESİ O KADAR KÖTÜ BİR ŞEY DEGİLDİR.ÇÜNLÜ ONLAR SİZLERİN CANINIZA VE NAMUSLARINIZA İLİŞMEZLER diyen satılmış Fethullah varya o işte.Bak bak ne diyor, o kadarda kötü bir şey degildir diyor.alçak direk olarak iyi bir şey dir diyemiyor.dolambaçlı olarak o kadar kötü bir şey degildir diyor alçak adam.aklı sıra laf ebeliği yapıyor.kardinal Fethullah.tıpkı stv de sayfa sayfa Osmanlıca fetva vermesi gibi.kaç kişi anılıyor osmanlıcadan.niye Osmanlıca yayımlıyor biliyormusunuz,hoca ne kadar alim bir zat desinler diye,düzenbaz.hokkabaz,madrabaz yalancı hain adam
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti45 dk önce
    Som füzemiz menzili en az 500 km olmalı gezgin füzeside 1500 km olmalı Som şuan 250 km ama 500 + km çıkmalı bombaların atası yapılmalı ..kâfir yapıyor biz daha iyisini hızla yapmalıyız.
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