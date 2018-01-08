Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini sarsabilir

Rusya ve Çin'in son 10-15 yıl içinde altına yöneldiğini belirten uzmanlara göre iki ülkenin altın rezervleri ABD hakimiyetini sarsabilir.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:10
Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini sarsabilir


Rus haber ajansı Russia Today'e konuşan uzman Ronan Manly'ye göre Rusya ve Çin altına yoğunlaşarak ABD dolarının uluslararası ticaretteki stratejisini etkilemeyi amaçlıyor.
 
Rusya ve Çin'in resmi altın rezervlerinin 10-15 yıl öncesine kadar 400 ton olduğunuı belirten uzman, iki ülkenin şuan toplamda 3670 ton altına sahip olduğunu belirtti.
 
ABD dolarından bağımsız hareket edebilmek için iki ülkenin altına odaklandığını ifaden eden Manly, ilginç bir şekilde ABD'nin altının stratejik rolünü reddettiğine vurguda bulundu.
 
Aynı zamanda Rusya ve Çin'in toplamda ABD'den daha fazla altın rezervine sahip olduğunu göstermesi durumunda ise Ronan Manly'e göre ABD küresel ekonomide darbe yemiş olacak.
 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 16:10
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    1. Volkan Şen'den Trabzon'a veda!
    2. Yakalanmasalardı botoks serumu diye..
    3. "30 bin lira verdiklerini duyunca..
    4. "Filistinli cesur kız"ın hapsi isteniyor
    5. Oğlunun fotoğrafını paylaşan anneye..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu..
    7. İranlı askere yardım eden Türk subaya..
    8. İntihar girişimini gören telefona..
    9. İstanbul'da 1 yıl öncesi 1 yıl sonrası..
    10. CHP'de İstanbul belirsizliği
    11. İhaleye girmek istedi! Başına gelmeyen..
    12. Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini..
    13. Pers dönemine ait tarihi eser ele..
    14. ABD vermedi, yerlisini yaptık
    15. Emre Mor geliyor! ilk görüşme olumlu
    16. Muhammet Reis'in sözleşmesi feshedildi
    17. TSK konvoyuna roketatarlı saldırı!
    18. Manisa'da yangın 2 iş yerini kül etti
    19. Kardak'tan ayrılmıyorlar
    20. Trump'ın kulelerinde yangın!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...