Rusya-Çin ABD'nin hakimiyetini sarsabilir



Rus haber ajansı Russia Today'e konuşan uzman Ronan Manly'ye göre Rusya ve Çin altına yoğunlaşarak ABD dolarının uluslararası ticaretteki stratejisini etkilemeyi amaçlıyor.



Rusya ve Çin'in resmi altın rezervlerinin 10-15 yıl öncesine kadar 400 ton olduğunuı belirten uzman, iki ülkenin şuan toplamda 3670 ton altına sahip olduğunu belirtti.



ABD dolarından bağımsız hareket edebilmek için iki ülkenin altına odaklandığını ifaden eden Manly, ilginç bir şekilde ABD'nin altının stratejik rolünü reddettiğine vurguda bulundu.



Aynı zamanda Rusya ve Çin'in toplamda ABD'den daha fazla altın rezervine sahip olduğunu göstermesi durumunda ise Ronan Manly'e göre ABD küresel ekonomide darbe yemiş olacak.

