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Rusya büyükelçiliğine saldırı!

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı düzenlendiği açıklandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:55
Rusya büyükelçiliğine saldırı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan saldırısı düzenlendiğini açıkladı. 

İki havan mermisinin Rusya Büyükelçiliği'nin sınırları içine düştüğü, iki havan mermisinin de elçiliğe yakın bir noktada infilak ettiği belirtilirken saldırıda can kaybı olmadığı, küçük çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi. 

RUSLAR YAPILAN SALDIRIYI KINADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Şam'daki Rus büyükelçiliğini hedef alan saldırıyı kınadı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:55
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