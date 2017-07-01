Rusya bunu konuşuyor: Yine rezil olduk!

Türkiye-Rusya ilişkileri normalleşmeye başladı. Moskova'dan ülkemize gelen turist sayısı, bu yıl rekor kırdı. Böyle bir atmosferde Rusya'yı utandıran bir olay yaşandı. Surgut şehrinde yaşayan ve tatil için Antalya'nın Alanya İlçesi'ne giden Rustam ile Mariya çifti, bir otelde konakladı. Rus çift, 1 haftalık tatilin ardından valizlerini topladı. Turistler, otelden ayrılacakları gün şüpheli davranışlar sergileyince alarm düğmesine basıldı. Otel görevlileri, turistlerin 2 büyük valizini tanıklar eşliğinde açtı. Ortaya çıkan manzara ise otel görevlilerini şaşırttı.



Otel görevlileri,Rus çiftinhareketlerindenşüphelendi.Turistlerinbavulu açılınca,hırsızlık patlakverdi. Yüzkızartıcı olay,Rusya'yı gerdi.



MOSKOVA ÇALKALANDI

Rus karı-kocanın bavullarının içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre likör, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, yaklaşık 7 kilo portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler çıktı. Turist çiftin, kleptomani (çalma hastalığı) hastası olduğu saptandı. Valizden çıkan eşyalar için 231 dolar para cezası uygulandı. Rus turist, ödeme yaptıktan sonra otelden çıkış yaptı. Ancak bu hırsızlık olayı, Rusya'nın gündemini sarstı. Alanya'da kaldıkları otelde hırsızlık yapan çiftin yaptıkları Rusya'da en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Yüz kızartıcı olay, Moskova'da bomba etkisi yarattı. Rusya'da "Bu tür kişilerRusya'nın haysiyetine işteböyle darbe vuruyor", "Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk", "Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar" yorumları yapıldı.



SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Adamlar gelse bir dert, gelmese başka bir dert.

Adamlar 1 aylık erzağı çıkarmışlar!

Çaldıklarını yemekhanede yediklerini düşünelim en iyisi.

Ruslar her şey dahil olayını yanlış anlamış.

Meğer boş bavulla gelmişler!

Eee dava açılmayacak mı?