Rusya bu sefer düşen uçağı ile sarsıldı

DIŞ HABERLER SERVİSİ - Rusya şok üstüne şok yaşıyor. Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da bir suikaste kurban gitmesi, aynı gün içinde Rusya Dışişeri Bakanlığı yetkilisi Petry Holshikov’un da evinin önünde ölü bulunmasından sonra NATO Genel Denetçisi Yves Chandelon de Belçika’da arabasında başından vurulmuş halde bulunmuştu. Bu üç saldırının şokunu üstünden atamayan Rusya, dün de bir uçak kazasıyla sarsıldı. Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun üyelerinin de bulunduğu 92 kişiyi taşıyan askeri bir uçak Karadeniz’e düştü. Suriye’nin Lazkiye kentine giderken düşen uçaktan kurtulan olmadığı açıklandı. Korkunç kaza Rusya’yı yasa boğarken, Rusya Devlet Başkanı Putin de, uçağın Karadeniz’de düşmesi nedeniyle 26 Aralık’ta (bugün) yas ilan edildiğini açıkladı.

SURİYE’YE GİDİYORDU

Tass ajansı, Soçi şehri güvenlik birimlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın Karadeniz üzerinde düştüğünü duyurdu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi şehrinden Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye kentindeki Himiymim üssüne doğru yola çıkan Tupolev Tu-154 tipi uçak havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kıyıya 5 kilometre uzaklıkta yağ izlerine, 1,5 kilometre mesafede ise uçağa ait parçaların tespit edildiğini açıkladı.

Yolculara ait eşyaların da bulunduğu kaydedildi. Uçağın düştüğü bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gemi ve helikopter katılıyor. Öte yandan; Rus basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz’de en az 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi yer aldı.

“SAĞ KURTULAN OLMADI”

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz’de düşen Tu-154 tipi Rus uçağında bulunan 92 kişiden sağ kurtulan olmadığını duyurdu.

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Konaşenkov, Savunma Bakanlığına ait Tu-154 tipi uçağın saat 05.25’te Soçi’deki Adler havalimanından havalandıktan sonra 05.27’de radardan kaybolduğunu söyledi.

TUPOLEV-154’LER 39 KEZ DÜŞTÜ

Karadeniz’e düşen Tupolev-154 uçağı 1983 yılında üretildi. Uçağın son tamiratı Aralık 2014’te, son bakımı ise bu yılın eylül ayında yapıldı. Uçağın toplam uçuş süresinin yaklaşık 7 bin saat olduğu ifade ediliyor. Tupolev-154’ler 1968 yılından beri 39 kere düştü.

PUTİN’DEN SORUŞTURMA TALİMATI

Moskova’dan havalandıktan sonra Soçi’de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor. Yaşanan olay sonrası ‘Uçak neden düştü’ sorusu gündeme geldi. Rus basını ve Moskova’da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı, kaza olduğu yönünde. Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov kazanın terör saldırısı olmadığını, teknik bir problemden veya mürettebat hatasından dolayı düşmüş olabileceğini açıkladı. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak.

Rusya lideri Putin, Başbakan Medvedev’e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi. Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve TU-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

ERDOĞAN VE YILDIRIM’DAN MEVKİDAŞLARINA TAZİYE

Rus uçağının Karadeniz üzerinde düşmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım mevkidaşlarına taziyede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile dün akşam bir telefon görüşmesi yaparak düşen Rus uçağıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti. İki lider, Suriye’de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılması ve son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım da, Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitri Medvedev’e doğrudan bir taziye mesajı gönderdi. Yıldırım’ın, hayatını kaybedenler için hükümetin taziye ve dayanışma mesajını ilettiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu da Karadeniz’de düşen Rus uçağı nedeniyle Rusya’ya başsağlığı diledi.