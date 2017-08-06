Rusya: Bu kabul edilemez!

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, ABD’nin eylemlerinin yol açtığı Kuzey Kore etrafındaki gerilimi tırmandırmanın kabul edilemez olduğunu belirtti” ifadelerine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre; Lavrov’un Tillerson ile görüşmesinde ABD’nin Rusya’ya karşı kabul ettiği yaptırım yasasının karşılıklı işbirliği perspektiflerine güçlü bir darbe indirdiğini belirttiği ifade edilen açıklamada, “Rusya-ABD ilişkilerindeki durum ele alındı. Lavrov, ABD’de Rusya’ya karşı kabul edilen yaptırımlar yasasının dostça olmayıp, uluslararası istikrar için tehlikeli olan adımların zincirinde bir halka daha olduğuna, karşılıklı işbirliği perspektiflerine güçlü bir darbe indirdiğine işaret etti” dendi.



‘RUSYA ABD İLE DİYALOĞA HAZIR"



Rusya’nın ABD ile diyaloğu normalleştirmeye hazır olduğu, fakat dostça olmayan olası eylemlere de yanıt vereceği belirtilen açıklamada, ABD’nin Rusya’ya karşı kabul ettiği yaptırım yasası değerlendirildi.

Açıklama metninde “Geçtiğimiz aralıktan bu yana diplomatik mülklerimize yasal gerekçeler olmadan el konulması durumu da dâhil olmak üzere ABD’nin bu tür eylemleri elbette ki yanıtsız kalamazdı. İleride de böyle olacak. Bununla birlikte, Washington’un zıtlaşma çizgisinden vazgeçmesi durumunda aramızdaki diyaloğu normalleştirmeye hazırız” ifadeleri yer aldı.



‘SURİYE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ADIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ’



Lavrov ile Tillerson’un yaptıkları görüşmede Suriye konularına da yer verildiği ifade edilen açıklamada, “Suriye çözümüne yönelik sonraki adımlar görüşüldü ve özellikle geçtiğimiz temmuzda Rusya, ABD ve Ürdün’ün Suriye’nin güneyinde gerilimi azaltma bölgesinin kurulmasına yönelik memorandumun geliştirilmesine vurgu yapıldı. Lavrov, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, ayrıca siyasi sürecin temellerini aran BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarındaki hususlara titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı” dendi.