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Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine rezil olduk'

Rusya'dan Antalya'daki bir otele gelerek tatil yapan turist çiftin valizinden çıkanlar görenleri şok etti.

30 Haziran 2017 Cuma 10:01
Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine rezil olduk'

Rusya’nın Sibirya bölgesi Surgut şehrinden gelen ve Antalya’daki bir otelde tatil yapan Rustam ile Mariya çifti, otelden ayrılacakları gün oda görevlisi çalışanın şüphesi üzerine tanıklar önünde valizleri arandığında ortaya çıkan manzara herkesi şoke etti.

İki büyük valizin içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler bulundu. Hırsızlığın ortaya çıkartılması ardından kleptoman çiftten çalmak istedikleri eşyaların piyasa değeri 231 dolar tahsil edildikten sonra otelden çıkış yapmalarına izin verildiği bildirildi.

Yüz kızartıcı hadise Rusya’daki sosyal ağlarda patlayan bomba etkisi yarattı. Yapılan binlerce yorumda “Bu tür kişiler Rusya’nın şerefle haysiyetine işte böyle darbe vuruyor”, "Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk!", "Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar" denmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:01
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