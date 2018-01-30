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Rusya ateşledi! Amerika'ya düştü

Rusya tarafından uzaya gönderilen bir roketin kalıntıları Güney Amerika'ya düştü.

30 Ocak 2018 Salı 16:26
Rusya ateşledi! Amerika'ya düştü

Brezilya'nın doğusu ve Peru'nun kuzey sakinleri, geçtiğimiz ay fırlatılan bir roketin, Güney Amerika üzerinden dünyaya başarısız bir iniş yapmasına neden olan nadir atmosferik bir yeniden girişe tanık oldu.


Roket, 26 Aralık 2017'de Kazakistan'da bulunan Baykonur Kozmodrom'undan AngoSat 1 iletişim uydusunu taşımak için fırlatılmıştı.

SL-23 olarak adlandırılan roketin gövdesi 27 Ocak 2018'de dünya atmosferine yeniden girdi ve atmosferde yavaş yavaş yanan bir göktaşı görüntüsüne sebep oldu.

Olayın görgü tanıkları sosyal medyada birçok görüntü ve video paylaştı ve "gökyüzünde tanımlanamayan bir yanan nesne var" diyerek heyecanlarını belirtti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:26
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