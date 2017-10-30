''Rusya, askeri varlığını azaltmayı planlıyor''

Kommersant'a göre, ülke topraklarının neredeyse tamamını denetimine alan Suriye ordusunun, militanlara yönelik son taarruz için eskisi kadar büyük bir Rus desteğine gereksinimi yok.

Bu nedenle Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltmayı planladığını yazan Kommersant'a göre, söz konusu plan, Hmeymim üssündeki uçakların bir kısmı ile buradaki mühendis ve teknik personelin bir bölümünün geri çağrılmasını içeriyor.

Gazeteye konuşan askeri ve diplomatik kaynaklar, plan kapsamında Suriye'de, Hmeymim ve Tartus üslerinin korunması için gereken personel ile askeri polis ve danışmanların kalacağını söyledi.

İsmi belirtilmeyen bir kaynak, Suriye'deki Rus hava grubunun sayısal olarak azaltılabileceğini fakat bu ülkedeki Rus tesislerini koruyan hava savunma sistemlerininse burada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

"Kararı, (Rusya Devlet Başkanı ve) Başkomutan Vladimir Putin verecek" diyen bir diğer kaynağa göreyse, bu yönde bir karar henüz alınmış değil.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Suriye'deki askeri varlığın azaltılmasına ilişkin bir plan olduğunu doğrul

Diğer taraftan Kommersant'ın haberi, Suriye ordusunun ülke topraklarının yüzde 95'ini kontrol ettiğinin açıklanmasını izliyor.