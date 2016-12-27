Rusya, Ankara'ya büyükelçi atadı mı?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, yeni büyükelçi ile ilgili henüz bir karar alınmadığını ifade etti.
Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi'nin Mihail Babiç olabileceğini öne sürmüştü.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, yeni büyükelçi ile ilgili henüz bir karar alınmadığını ifade etti.
Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın yeni Ankara Büyükelçisi'nin Mihail Babiç olabileceğini öne sürmüştü.
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