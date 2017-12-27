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Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri üste eğitim veriyor

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Suriye'nin güneyindeki el Tanf'ta bulunan Amerikan üssünde teröristlerin eğitim gördüğünü savundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:09
Rusya: Amerika, DEAŞ'lılara askeri üste eğitim veriyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD’nin  Suriye’deki El Tanf üssünde DEAŞ üyelerinin eğitim gördüğünü öne sürerek “ABD’ye  ait bu üs, Suriye ordusu tarafından tümüyle abluka altına alındı.” dedi. 

Gerasimov, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği mülakatta,  ABD’nin Suriye’deki El Tanf üssüne yönelik gözlemlerde, üste örgüt mensuplarının  bulunduğunu ve orada eğitim aldıklarını iddia etti.

Üssün, Suriye'nin güneyinde, Ürdün ve Irak sınırında bulunduğunu  kaydeden Gerasimov, “Çok yoğun bir şekilde olmasa da Suriye ordusu ABD’ye ait El  Tanf üssünü tümüyle abluka altına aldı.” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan Şaddadi kampında da DEAŞ’lıların  eğitim gördüğünü ileri süren Gerasimov, "Burası Kürtler tarafından kontrol edilen  bir bölge ve orada bir ABD askeri üssü daha var. Ayrıca 800 kadar DEAŞ üyesi,  Fırat'ın doğusundan bu kampa geldi.” dedi.

DEAŞ’lıların “Yeni Suriye Ordusu” adı altında ABD’ye ait bu üslerde  eğitim aldıklarını savunan Gerasimov, “ABD, DEAŞ mensuplarını eğiterek ülkeyi  istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bana öyle geliyor ki koalisyonun DEAŞ’ı ortadan  kaldırmak gibi bir hedefi hiç olmadı.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:09
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