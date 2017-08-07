Rus Dışişleri Bakanı açıkladı: Yarın başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konulu üçlü zirvesinin tarihini açıkladı.

Filipinler’in başkentinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri 8 ve 9 Ağustos’ta İran’ın başkenti Tahran’da Suriye zirvesini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Daha önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği de bu oturumun Tahran’da düzenleneceğini açıklamış, ama kesin tarihini belirtmemişti.