Rus Dışişleri Bakanı açıkladı: Yarın başlıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran, Rusya ve Türkiye’nin yarın Tahran’da bir araya geleceğini açıkladı.07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:50
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konulu üçlü zirvesinin tarihini açıkladı.
Filipinler’in başkentinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri 8 ve 9 Ağustos’ta İran’ın başkenti Tahran’da Suriye zirvesini gerçekleştireceklerini bildirdi.
Daha önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği de bu oturumun Tahran’da düzenleneceğini açıklamış, ama kesin tarihini belirtmemişti.