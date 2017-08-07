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Rus Dışişleri Bakanı açıkladı: Yarın başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu görüşmek üzere İran, Rusya ve Türkiye’nin yarın Tahran’da bir araya geleceğini açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:50
Rus Dışişleri Bakanı açıkladı: Yarın başlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin Suriye konulu üçlü zirvesinin tarihini açıkladı.

Filipinler’in başkentinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran, Rusya ve Türkiye’nin askeri yetkilileri 8 ve 9 Ağustos’ta İran’ın başkenti Tahran’da Suriye zirvesini gerçekleştireceklerini bildirdi. 

Daha önce Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği de bu oturumun Tahran’da düzenleneceğini açıklamış, ama kesin tarihini belirtmemişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:50
  1. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  2. İran
  3. Rusya
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