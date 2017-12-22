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Rusya açıkladı! 'Türkiye'nin istediği oldu'

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentyev, Soçi’de gerçekleştirilecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’yle ilgili açıklama yaptı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:58
Rusya açıkladı! 'Türkiye'nin istediği oldu'

Rus basınına konuşan Lavrentyev, Soçi’de gelecek yılın başlarında düzenlenmesi beklenen kongre için “Demokratik Birlik Partisi’nden (PYD) Kürtlerin katılımı şimdilik öngörülmüyor” ifadelerini kullandı.

Kongrenin hazırlanan ön listesinde çok sayıda Kürt katılımcı olduğunu belirten Lavrentyev “Kürtlerin maksimum düzeyde temsil edilmesi, bir yandan da Türkiye tarafından itirazların olmaması için çaba gösterdik” dedi.Aleksander Lavrentyev, Türkiye ve İran’ın onay vermezse bazı Kürt heyetlerin listeden çıkarılıp çıkarılamayacağı yönündeki soruya ise “Bu konuyu aramızda kararlaştıracağımızı düşünüyorum” cevabını verdi.

Sputnik, Lavrentyev'in açıklamaları yansıttığı haberinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da dün BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, Rusya, Türkiye ve İran’ın bugün Kongre’nin katılımcıları konusunda anlaşacaklarını söylediğini anımsattı.

KAZAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliğini yapan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı ise, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacağını duyurdu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Asya ve Afrika Dairesi Başkanı Aidarbek Tumatov, basın mensuplarının kongrenin ne zaman yapılacağı yönündeki sorusuna "29-30 Ocak" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:58
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TürkkürtkardeşdirTürkkürtkardeşdir12 sa önce
    Kürt değil Terörist düşmanlığı.Amerika tarafından devşirilip silahlandırılan asker, korucu,sivil,bebekkatilleri bırak muhatap alınmayı tepelenir yok edilir.Hatta gönderenler misliyle iade edilir.
  • VatandaşVatandaş22 sa önce
    Türkiyenin yarısı kürt neden kürt düşmanlığı yapılıyor o toplantıya kürtlerinkatılmasina nicin itiraz ediliyor
  • MuzafferMuzaffer1 gün önce
    Şimdilik öngörülmüyor ne demek?Türkiye kürtlerin temsiline itiraz etmedi suriye ppksı terör örgütü pydye itiraz etti.Bi zahmet terör örgütlerini muhatap almayın siz de.
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Külliye de artık danışmanlara arasında dünyayı paylaşmalı, her konuya sn.kalın açıklama yapmamalı, külliye kafkassorumlusuaçıklama yapsın, ortadoğu, afrika, avrupa şu başkanlığı bi oylasaydık olacaktı bütün bunlar.
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