Türk domatesine uygulanan yasak kalkmayacak!

Rus basınına konuşan Aleksandr Tkaçev, "Türkiye'ye yönelik yasağı belki günün birinde kaldıracağız, ancak birkaç yıl içinde bu yasak kesinlikle kaldırılmayacak" dedi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik'e demeç veren Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtmişti