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Rusya açıkladı! Saldırı esnasında ABD casus uçakları...

Rusya Savunma Bakanlığı, Hmeymim ve Tartus üslerine yönelik saldırı girişimleri sırasında ABD casus uçağının iki üs arasında uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

09 Ocak 2018 Salı 20:00
Rusya açıkladı! Saldırı esnasında ABD casus uçakları...

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway'in Suriyeli militanların 13 insansız hava aracıyla (İHA) Hmeymim ve Tartus üslerine saldırı girişiminde bulunması hakkında yaptığı "Bu tür cihazlar ve teknolojiler, serbest piyasada kolayca elde edilebiliyor" açıklamasına yanıt verdi.

 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 20:00
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Rankin-Galloway
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