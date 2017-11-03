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Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, füzelerle Suriye'de DAEŞ'e ait mevzilerin vurulduğunu söyledi.

03 Kasım 2017 Cuma 19:44
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’

Reuters Haber Ajansının ‘son dakika’ olarak duyurduğu habere göre Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov "Bugün Tu-22 uçakları ve Kolpino denizaltısı ile Ebu Kemal'deki IŞİD mevzileri ve militanları hedef alındı. Operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, militan grupları ve önemli komuta merkezleri vuruldu" dedi.

Konaşenkov, hedeflere denizden 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığını ekledi.

Konaşenkov, son 3 günde Tu-22 uçaklarının 18, Kolpino ve Velikiy Novgorod denizaltılarının da Akdeniz'den Kalibr füzeleriyle IŞİD'e karşı 9 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Konaşenkov, operasyonlar sırasında Tu-22 uçaklarının Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Su-30, Su-35 ve Mig-29 uçaklarıyla korunduğunu da söyledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 19:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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