Rusya açıkladı, ABD'den 'tehlikeli' operasyon!

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, ABD'ye ait uçakların 3 Ocak'ta Rusya'ya bildirimde bulunmadan Suriye'nin İdlib kentindeki hedefleri vurduğunu ve 20 sivili öldürdüğünü açıkladı

Rusya açıkladı, ABD'den 'tehlikeli' operasyon!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 15:00
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Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'ye stratejik bombardıman uçaklarının 3 Ocak'ta Rusya'ya bildirimde bulunmadan Suriye'nin İdlib kentindeki hedefleri vurduğu ve 20 sivili öldürdüğü bildirildi.
 
ABD uçaklarının 29 Eylül'de Deyr Ez Zor'da Suriye ordusuna ait mevzileri vurduğunu ve bunun ardından DAEŞ'in saldırıya geçtiğini anımsatan Gerasimov, bunun bir örneğinin de İdlib'de yaşandığını vurguladı. 

ATEŞKES ANLAŞMASINA DAHİL ALANDA

Gerasimov, "3 Ocak'ta ABD'ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçakları Rusya'ya bildirimde bulunmadan İdlib'in Sarmada yerleşim birimine bombardıman düzenledi. Ateşkes anlaşmasına dahil olan bu yerleşim birimine yönelik saldırıda 20'den fazla sivil hayatını kaybetti" dedi.
 

 
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